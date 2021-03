Medyczne nowości walczą o nagrodę

Trwa głosowanie w którym inwestycje budowlane liczą, że to właśnie one zostaną wyróżnione Kryształową Cegłą. To jubileuszowa edycja konkursu, który jest ważnym przeglądem dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej

Międzynarodowa kapituła co roku ocenia obiekty architektoniki wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko.

Organizatorom konkursu, Polskiemu Towarzystwu Mieszkaniowemu z Lublina, zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie.

Swoje zdanie, po raz pierwszy w historii wydarzenia, wyrażają też internauci.

Jedną z kategorii obiektów zgłoszonych i zakwalifikowanych do konkursu są „obiekty zdrowia”. W Lublinie o laury walczą: Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej blok „F” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (al. Kraśnicka 100); pawilon szpitalny dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego, opieki długoterminowej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym (ul. Abramowicka 2); Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie (ul. Herberta 21); Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (ul. Chodźki 6). A w Białej Podlaskiej Bialska Onkologia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (ul. Terebelska 57/65)

Głosowanie na stronie http://glosowanie.ptm.lublin.pl trwa do 21 marca (do godz. 14).

Wyniki konkursu – decyzja kapituły i internautów – zostaną ogłoszone podczas gali zaplanowanej na 26 marca. Jeśli nie będzie to możliwe terminem rezerwowym jest 22 kwietnia.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-03-02

