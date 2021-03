Hrubieszowski szpital bez dyrektora

Dariusz Gałecki, który kierował Szpitalem Powiatowym im. Świętej Jadwigi Królowej w Hrubieszowie niemal od dwóch lat, złożył rezygnację. To efekt konfliktu między nim a starostą.

Dyrektor Dariusz Gałecki w marcu 2019 roku wygrał konkurs na stanowisko szefa szpitala i podpisał kontrakt na 5 lat. W tym tygodniu złożył w starostwie dymisję. Jak tłumaczy w mediach, powodem decyzji jest narastający od grudnia zeszłego roku konflikt ze starostą hrubieszowskim, Anetą Karpiuk, której szpital podlega.

Pani starosta mówi dziennikarzom, że jej zdaniem ze strony dyrektora to polityczna walka i źle, że wykorzystuje on szpital do tego, by ją dyskredytować.

Teraz kadry zadecydują jak zostanie rozwiązana sprawa rezygnacji dyrektora ze stanowiska. Zapewne będzie powołany ktoś pełniący obowiązki dyrektora. Władze powiatu nie chcą jeszcze wymieniać nazwiska.

W środę do sprawy odniósł się wojewoda lubelski. – Z ubolewaniem stwierdzam, że dyrektor złożył rezygnację. Z dwóch powodów: po pierwsze bardzo dobrze mi się z nim współpracowało, a po drugie jest to szpital na terenie powiatu, gdzie jest największy problem epidemiczny w województwie – zaznaczył Lech Sprawka i dodał, że prowadził rozmowy z panią starostą, żeby przynajmniej czasowo zawiesić konflikt. I jest zdziwiony, że się nie udało.

