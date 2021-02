Tak powstaje szpital XXI wieku

Rok temu wjechały tu buldożery i ciężki sprzęt do wyburzeń. Dziś widać bryły nowych obiektów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Niemal dokładnie rok temu, w drugiej połowie lutego 2020 roku, wszystkie lokalne media relacjonowały prace jakie trwały na placu budowy przy ul. Staszica w Lublinie. Z ich powodu wstrzymano wówczas ruch samochodów, ograniczony był ruch pieszych. Wszystko po to , by sprawnie przeprowadzić akcję wyburzania. Zniknęła wówczas brama wjazdowa do szpitala ze szlabanem oraz budynek, w którym ostatnio mieściła się m.in. Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej.

Planowany na miejscu po rozbiórce nowy budynek, będący największą częścią projektu przebudowy i rozbudowy SPSK 1 już niemal osiągnął ostateczną bryłę.

Powstający szpital o powierzchni użytkowej ponad 15 tys. mkw. będzie funkcjonalnie podzielony na dwie części: tzw. taras dolny, na którym zaplanowano Zintegrowany Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Intensywną Terapię oraz tzw. taras górny, który został „rozbity” na dwie bryły zlokalizowane po obu stronach głównego trzonu komunikacyjnego.

Budowa nowego gmachu SPSK 1 jest jednym z elementów wieloetapowej przebudowy i rozbudowy lubelskiej placówki. Do tej pory zakończyły się budowa nowego gmachu Kliniki Chirurgii Onkologicznej z Zakładem Radioterapii przy ul. Radziwiłłowskiej, przebudowa dwóch budynków klinik psychiatrii SPSK 1 przy ul. Głuskiej oraz pałacu przy ul. Radziwiłłowskiej, gdzie będą sale dydaktyczne.

