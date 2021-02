Szczepionka pojedzie do pacjenta

Nasz region też bierze udział w ogólnopolskiej akcji tworzenia kolejnych wyjazdowych punktów szczepień. U nas jest ich dziesięć, w całej Polsce ponad setka. Mają docierać do pacjentów w domach

Wyjazdowe punkty szczepień powstały w: Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Ludwinie Kolonii, Opolu Lubelskim, Łukowie, Białej Podlaskiej, Krasnymstawie, Chełmie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. Mają własną pulę szczepionek i nie korzystają z dawek zamówionych przez POZ‑y. Pojadą do tzw. pacjentów leżących.

– W każdym przypadku próbę umówienia się do takiego punktu mobilnego trzeba rozpocząć od kontaktu albo z lekarzem POZ albo z pielęgniarką opieki długoterminowej, która musi dokonać oceny czy taki pacjent rzeczywiście wymaga tego, żeby do niego wyjechała ekipa ze szczepienia. Jeżeli pacjent będzie zakwalifikowany do szczepienia wyjazdowego lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej, informuje o tym wyjazdowy punkt szczepień. I to on będzie już bezpośrednio z pacjentem lub jego opiekunem prawnym umawiał datę takiego szczepienia – mówi Karol Tarkowski, dyrektor lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Po zaszczepieniu pacjenta personel obserwuje go przez co najmniej 15 minut pod kątem wystąpienia ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeżeli te się pojawią, zespół jest przygotowany aby pomóc pacjentowi w domu.

Punkty wyjazdowe nie będą zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, ale wspierać ich pracę.

Jak wynika z danych lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, na Lubelszczyźnie może być ponad 4 tys. osób powyżej 80. roku życia, które kwalifikują się do szczepienia w domu.

O szczepieniach przeciwko Covid‑19 w domu pacjenta oraz dodatkowych wyjazdowych punktach szczepień w regionie poinformowano na konferencji organizowanej w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Lublinie (na zdjęciu).

Fot. Iwona Burdzanowska

