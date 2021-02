Skrzydło wyrosło z ziemi

Pierwszy etap budowy nowego skrzydła w szpitalu w Łęcznej został zakończony. Jeśli nic nie zakłóci przebiegu robót budowlanych inwestycja będzie gotowa pod koniec 2021 roku. Powstanie tu zakład opiekuńczo – leczniczy i oddział rehabilitacji.

Zarys budynku jest już widoczny, bo z ziemi wyrosły nie tylko fundamenty, ale pojawiły się też ściany zewnętrzne. Prace ziemne udało się wykonać przed nadejściem mrozu i śniegu. By budowa obiektu mogła się rozpocząć wykonawca musiał przenieść sieć gazową i sieć ciepła technologicznego, która znajdowała się w obszarze inwestycji. Pozostałe przyłącza zostaną wykonane w kolejnym etapie budowy, a teraz, jeśli zima pozwoli – zostaną wylane stropy nad pierwszą kondygnacją.

Zgodnie z projektem nowe skrzydło ma mieć dwie kondygnacje, będzie przylegało bezpośrednio do głównego budynku, a przechodzić się będzie do niego łącznikiem. Każda kondygnacje to 1000 mkw. powierzchni. Tu zostanie ulokowany zakład opiekuńczo – leczniczy z 84 łóżkami oraz oddział rehabilitacji, który zostanie przeniesiony z III piętra, z głównego budynku. Dzięki temu zwiększy się liczba miejsc dla pacjentów z 18 do 32.

– Budowę finansujemy z własnych środków – mówi Krzysztof Bojarski, dyr. SPZOZ w Łęcznej. – Nowy obiekt szpitalny ma kosztować ok. 10 milionów złotych. Niewykluczone, że za rok o tej porze w będziemy w nim przyjmować pacjentów.

2020-02-12

