Radioterapia śródoperacyjna ruszyła!

W czwartek 18 lutego br. w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK 1 w Lublinie przeprowadzono nowatorski zabieg usunięcia zmiany nowotworowej u pacjentki z guzem piersi. Lubelska klinika jest jedynym ośrodkiem na prawo od Wisły wyposażonym w sprzęt do radioterapii śródoperacyjnej najnowszej generacji. To mobilny akcelerator Mobetron. Podobne urządzenia znajdują się jeszcze tylko w Poznaniu i w Krakowie. – Dzięki tej aparaturze możemy prowadzić operacje z zastosowaniem tego urządzenia. Jest to przełom w leczeniu raka piersi – mówił szef kliniki prof. Wojciech Polkowski.

W czasie operacji, zaraz po wycięciu guza piersi, podaje się bezpośrednio w to miejsce jednorazową dawkę napromieniania. Po 30 minutach usuwa się niewielki aplikator energii promieni jonizujących. Metoda eliminuje ryzyko popełnienia podczas operacji tzw. błędu geograficznego. Napromienianie trafia idealnie w miejsce, gdzie znajdował się guz nowotworowy.

aa

Więcej o radioterapii śródoperacyjnej w najbliższym wydaniu Medicusa – marzec 2021.

Zobacz również: