Przychodzi nauczyciel do punktu szczepień

W weekend zaczęły się szczepienia w których biorą udział nauczyciele klas I‑III. Mieli pierwszeństwo w swojej grupie zawodowej, bo oni już pracują stacjonarnie. Nauczyciele dostają dawki szczepionki AstraZeneca.

– Otrzymaliśmy 300 dawek, które zostaną wykorzystane na szczepienia w grupie nauczycieli. Na początek planujemy zaszczepić ok. 30 osób. Kolejni nauczyciele będą szczepieni w poniedziałek i wtorek – informowała w piątek w „Dzienniku Wschodnim” Małgorzata Piasecka, zastępca dyrektora ds. lecznictwa szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie.

W szpitalu dla nauczycieli przygotowano oddzielne miejsce szczepień.

– Jako szpital węzłowy rozpoczniemy szczepienia nauczycieli w przyszłym tygodniu, punkt szczepień dla tej grupy zlokalizowany będzie przy ul. Langiewicza 6a, jutro powinniśmy otrzymać pierwszą dostawę szczepionek firmy AstraZeneca (100 dawek), przeznaczonych dla tej grupy – informowała w piątek Anna Guzowska, rzecznik prasowy SPSK Nr1 w Lublinie. Procedury wyglądają tak, że chętni do zaszczepienia wpisywali się na listę tworzoną przez daną placówkę oświatową, następnie system przesyłał do szpitala dane osób przyporządkowanych do konkretnego punktu szczepień.

Od poniedziałku deklarację chęci zaszczepienia, będą mogli składać pozostali nauczyciele, w tym nauczyciele akademiccy.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

Zobacz również: