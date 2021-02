O otyłości na webinarze

2 marca o godzinie 20.30 na platformie Zoom będzie można wysłuchać wykładu, który przygotowała prof. Beata Matyjaszek‑Matuszek, prezentujący nowoczesne podejście do otyłości. Oprócz solidnej porcji wiadomości, dla uczestników webinaru będzie czekał konkurs z nagrodami. – Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału i obserwowania konferencji NoMAD w mediach społecznościowych. Wykład jest przygotowany w ramach organizowanej już po raz 5. w Lublinie konferencj NoMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures NoMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures. Konferencje są przygotowywane przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – informuje Monika Zbroja koordynator ds. promocji i marketingu NOMAD – Novel Medical & Diagnostic Procedures.

Sama konferencja zaplanowana jest na 16‑17 kwietnia br. ale cykl ogólnie dostępnych wykładów (w ramach jubileuszowej edycji konferencji NoMAD) organizatorzy udostępniają wcześniej, począwszy od 2 marca br. – Dzięki spotkaniom online uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę i posłuchać doświadczonych specjalistów nie wychodząc z domu. Tematyka webinarów obejmie dużą dawkę nowości ze świata medycyny i poruszy interesujące zagadnienia – wyjaśnia Monika Zbroja.

Komitet konferencji zaprasza też do zgłaszania prac do sesji ustnych lub sesji plakatowej. Oficjalnym językiem konferencji jest język polski. Rejestracja uczestników czynnych oraz biernych pod adresem: http://nomad2021.org/rejestracja/. Termin nadsyłania streszczeń do 21 marca.

Ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID‑19, konferencja jest planowana w formie hybrydowej i odbędzie się w budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Chodźki 4 oraz przy użyciu platformy Zoom™.

Informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.nomad2021.org. Obserwować konferencji można na Instagramie: https://www.instagram.com/nomad_lublin/, gdzie będą ogłaszane najważniejsze informacje i konkursy.

