O depresji wiedzy nigdy zbyt wiele

Zespół I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Przygotował cyklu krótkich webinarów, przybliżających problematykę depresji.

23 lutego obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją i choć minęło już 20 lat od momentu ustanowienia tego święta, wydaje się, że świadomość i wiedza dotycząca tej choroby nadal pozostaje niewystarczająca, by w odpowiednim czasie zwrócić się o pomoc do specjalisty, zapobiegać nawrotom i przeciwdziałać przedwczesnym śmierciom spowodowanym samobójstwem.

Depresja jest czwartą co do częstości występowania chorobą na świecie, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), będąc równocześnie wiodącą przyczyną niepełnosprawności. Na zaburzenia nastroju cierpi około 2 milionów Polaków, a każdego dnia 16 mieszkańców naszego kraju odbiera sobie życie.

Doświadczenia ostatniego roku związane z pandemią COVID‑19 miały ogromny wpływ na kondycję psychiczną wielu osób w naszym kraju. Szacuje się, iż częstość występowania depresjiw okresie pandemii wzrosła na świecie od 2 do 7 razy w porównaniu z danymi z poprzednich lat.

Realizując zadania promocji zdrowia Uniwersytet Medyczny w Lublinie zwraca się z prośbą o współpracę polegającą na upowszechnieniu informacji na swoich stronach internetowych i innych kanałach komunikacji tak, aby stanowiły źródło wiedzy dla zainteresowanych tematyką.

Link do webinarów opracowanych przez zespół I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pod kierownictwem prof. Hanny Karakuły‑Juchnowicz: https://gallery.umlub.pl/

aa

2020-02-23

Zobacz również: