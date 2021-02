Czas tworzyć rejony wyborcze

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

z dnia 23.02.2021 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzenie rejonów wnioskowych

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, że do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Lubelskiej Izby Lekarskiej), przyjmuje pisemne wnioski grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo lekarzy i lekarzy dentystów – członków tej samej delegatury, liczącej co najmniej tylu członków, ilu wynosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków rejonu (40 członków) o utworzenie rejonów wyborczych (rejony wnioskowe).

Rejony te należy zgłaszać według wniosku określonego w załączniku do komunikatu.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej Izby Lekarskiej

Maria Dura

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej

Lubelskiej Izby Lekarskiej

Anna Zmysłowska

Załączniki:

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.docx

WNIOSEK O UTWORZENIE REJONU WYBORCZEGO NA OBSZARZE LIL.pdf

2020-02-23