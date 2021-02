Aukcja WOŚP wolontariuszy UM

42 tysiące 53 złote – to kwota jaką uczestnicy aukcji, organizowanej przez Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wylicytowali w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tegoroczną edycję Orkiestry zaangażowała się kadra naukowa uczelni z rektorem, Wojciechem Załuską na czele, także organizacje studenckie, koła naukowe, firmy zewnętrzne oraz studenci. – Wylicytować można było między innymi: połów suma, lekcję golfa z rektorem uniwersytetu, udział w publikacji naukowej czy obserwowanie zabiegów w klinice okulistyki – wyjaśnia Wojciech Brakowiecki, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Pierwsze wyniki zbiórki pieniędzy w lubelskich sztabach WOŚP to – (29 Finał obył się 31 stycznia) – to ponad 330 tysięcy złotych. To oczywiście nie jest ostateczna kwota. Więcej szczegółów na stronie www.wosp.org.pl (zakładka sztaby).

aa