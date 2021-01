Nowość w Białej Podlaskiej: poradnia dla ozdrowieńców

W bialskim szpitalu działa nowa poradnia. Została stworzona z inicjatywy lekarzy, z myślą o osobach, które przeszły Covid‑19, ale mają dalsze problemy ze zdrowiem. – To pilotaż. Poradnia powstała, bo zauważyliśmy jak wielu pacjentów, nawet tych, którzy łagodnie przeszli zakażenie, wymaga pomocy – tłumaczą pulmonolodzy i alergolodzy, którzy ją stworzyli.

– To był oddolny pomysł lekarzy naszego szpitala. Poradnia powstała na bazie Oddziału Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej naszej placówki. Z tego co się orientujemy, nie ma takiej w całym województwie – mówi Magdalena Us, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w Białej Podlaskiej.

Poradnia działa od zeszłego tygodnia, w dwóch gabinetach w budynku Centrum Leczenia Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych WSS w Białej Podlaskiej. Skorzystali z niej już pierwsi pacjenci, jednak chętnych jest tak wielu, że chorzy są zapisywani już na marzec. Skierowanie do tej poradni mogą wystawić lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze z oddziałów leczący pacjentów zakażonych koronawirusem. Pomysłodawcy powstania poradni są zdania, że warto pomyśleć o takiej ścieżce postępowania przy wypisie chorych po zakończonej hospitalizacji.

– Wyleczenie z zakażenia koronawirusem nie oznacza, że pacjenci nie mają problemów z sercem, układem oddechowym, astmą, POChP. Po przechorowaniu mogą się ujawnić zmiany w płucach, zaburzenia kardiologiczne, przeczulice skóry. Z takimi problemami zaczęli się zgłaszać pacjenci, i to nie tylko ci, którzy bardzo ciężko przeszli zakażenie. Trafiały do nas osoby, które w ogóle nie były hospitalizowane w czasie choroby, bo ich stan tego nie wymagał. Uznaliśmy, że potrzebna jest oddzielna poradnia właśnie dla nich – mówi doktor Urszula Świetlik‑Malesa, ordynator Oddziału Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej bialskiego szpitala. Od marca oddział pełni rolę Oddziału Covidowego, zapewniając specjalistyczną opiekę chorym na Covid‑19.

Jak zauważają lekarze cukrzyca i otyłość mają bardzo duży wpływ na przebieg zakażenia koronawirusem, stąd oprócz diagnostyki i leczenia pacjenci w nowej poradni mogą liczyć na porady żywieniowe i dotyczące zmiany trybu życia.

Poradnia dla ozdrowieńców czynna jest od poniedziałku do piątku, między godz. 10.30 a 12.

Oddział Ftyzjopulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej w bialskim szpitalu oprócz ordynator Urszuli Świetlik‑Malesy tworzą lekarki: Grażyna Mikusek, Ewa Sikona, Irmina Chomiuk, Iwona Jurewicz, i Vera Zykava. Wszystkie będą przyjmowały pacjentów w nowo utworzonej poradni.

