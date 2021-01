Kondycja przyszłych lekarzy

Nowa hala sportowo‑widowiskowa Uniwersytetu Medycznego prawie gotowa. W obiekcie przy ul. Chodźki w Lublinie studenci pojawią się w przyszłym roku akademickim

Wewnątrz budynku o ciemnej, charakterystycznej ażurowej elewacji jest wielofunkcyjna sala widowiskowo‑sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną czy futsal. Na jej widowni pomieści się 800 osób.

Przyszli użytkownicy dostaną też dziewięciometrową ściankę wspinaczkową. Obiekt jest najprawdopodobniej najwyższy w Polsce.

W hali do której będzie można dojechać od strony akademików przy ul. Chodźki i nowym odcinkiem drogi od al. Smorawińskiego znalazły się także m.in.: siłownia, sale do fitness, tenisa stołowego i sportów walki, dwie klatki do squasha oraz gabinety medycyny sportowej. Kompleks w którym trwają ostatnie kosmetyczne prace, ma służyć także członkom uczelnianego zespołu pieśni i tańca oraz klubowi studenckiemu. Przewidziano też miejsce na letnie kino.

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-01-27

