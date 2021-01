Dezynfekcja w hospicjach, już przy drzwiach

Osoby i wszelkie przedmioty, a nawet leki trafiające na teren lubelskich hospicjów, są automatycznie dezynfekowane. Umożliwiają to bramki higieniczne. Oficjalnie przekazano je do użytku

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie z europejskich funduszy kupił bramkę higieniczną (dezynfekcyjną) która została zamontowana w Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. W środę oficjalnie przekazano ją do użytku.

– Każda osoba, także pacjenci ale także wszystko, co jest wnoszone na teren hospicjum przechodzi przez bramkę. Nawet leki które do nas trafiają. Urządzenie zamontowane przy głównym wejściu do budynku uruchamia się automatycznie, korzystamy z niego od dwóch tygodni – mówi kierownik placówki z ul. Bernardyńskiej.

Bramka działa wytwarzając mgłę ze specjalnego środka dezynfekcyjnego. Dociera on dzięki temu wszędzie i nie moczy tkanin ani powierzchni.

Podobne urządzenie trafiło do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Jak informują organizatorzy akcji prowadzonej w ramach programu „Razem przeciwko COVID‑19” obie placówki otrzymały także dodatkowe środki dezynfekcyjne.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-01-15

