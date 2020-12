Program szczepień. Można zgłaszać uwagi

We wtorek rząd opublikował projekt strategii szczepień przeciw Covid‑19. Do soboty można zgłosić uwagi do projektu. 15 grudnia rząd planuje przyjąć gotową strategię

Zgodnie z założeniem przedstawionego dokumentu, dobrowolnym i bezpłatnym szczepieniom będą podlegać dorośli i dzieci w wieku od 12 lat. Można się z nim zapoznać na stronie gov.pl.

Składa się z dziewięciu rozdziałów opisujących m.in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień, a także kolejność szczepień.

Trwa rejestracja podmiotów zainteresowanych prowadzeniem szczepień. Zgłaszają się lekarze POZ, szpitale, przychodnie. – Według obecnych zgłoszeń można by szczepić tygodniowo 180 tys. osób – poinformował we wtorek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

– Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, my gwarantujemy jego bezpieczeństwo. To dotyczy dopuszczenia szczepienia do obrotu. Obowiązują tutaj standardowe procedury, które odbywają się z naszym udziałem – mówił na wtorkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski (na zdjęciu).

Konsultacje

Propozycje zmian w programie szczepień można przesyłać pod adresem: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl do soboty 12 grudnia 2020 r. do godz. 10.00.

(oprac. jkg)

Fot. TT/Krystian Maj/KPRM

2020-12-08

Zobacz również: