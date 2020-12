POZ ma DOM – czyli zdalne monitorowanie pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia 1 grudnia br. uruchomiło w całej Polsce projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID‑19. W jego ramach każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr.

Na Lubelszczyźnie do systemu DOM dołączyło już 338 lekarzy POZ. Liczba ta sukcesywnie będzie się zwiększać wraz z upływem czasu. Lubelski OW NFZ udostępnia placówkom POZ informacje na temat programu i zachęca do korzystania z tej formy monitorowania pacjentów z COVID‑19 – informuje Małgorzata Bartoszek rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ

Pacjenci, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej (DOM). Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID‑19 pracownik Poczty Polskiej dostarczy urządzenie do domu pacjenta. Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat, wtedy, by otrzymać urządzenie:

musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz‑pulsocare‑dla‑osob‑ktore‑ukonczyly‑55‑rok‑zycia.html, zostanie zakwalifikowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany w systemie DOM. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po otrzymaniu informacji, że u pacjenta zdiagnozowano COVID‑19, na podstawie wywiadu medycznego, może go zakwalifikować do programu telemonitoringu. Wtedy pacjent otrzyma dane do logowania w systemie przez SMS, a pulsoksymetr zostanie dostarczony do jego domu przez listonosza Poczty Polskiej. Informacja o tym, że dana osoba potrzebuje sprzętu do telemonitoringu, będzie automatycznie przekazywana do Poczty Polskiej.



Więcej informacji na ten temat można uzyskać, dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta (TIP) na numer – 800 190 590.

W ramach Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej konsultanci i lekarze PZU Zdrowie realizują działania 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Do wszystkich placówek POZ w kraju została wysłana informacja o programie z prośbą o zgłaszanie się lekarzy i pielęgniarek do systemu. Codziennie odbywają się szkolenia online dla lekarzy z obsługi aplikacji.

2020-12-02

