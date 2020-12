Noblowski wykład wirusologa

Charles Moen Rice jest jednym z tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Wraz z Harveyem Alterem i Michaelem Houghtonem dostał ją w dziedzinie fizjologii lub medycyny „za odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C”. Można posłuchać jego noblowskiego wykładu

Charles Moen Rice (rocznik 1952) jest amerykańskim wirusologiem, profesorem Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku. Przez 17 lat był dyrektorem centrum badań nad zapaleniem wątroby typu C na Uniwersytecie Rockefellera.

W wykładzie noblowskim, którego można odsłuchać na nobelprize.org lub YT prof. Charles Rice mówi o tajemniczym wirusie, który został zidentyfikowany jako zapalenie wątroby typu C. I, że chociaż dzisiaj możemy wyleczyć większość przypadków choroby, on ma nadzieję, że z czasem uda się wyeliminować wszystkie przypadki zapalenia wątroby typu C.

