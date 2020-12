Miliony dla zamojskiej neurologii

Ponad 5,5 mln zł dofinansowania z budżetu państwa otrzymał 3 grudnia br. Szpital Papieski w Zamościu. Pieniądze są przeznaczone na modernizację Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową i ambulatoryjną opieką specjalistyczną. Dotacja w wysokości 5 mln 760 tys. zł pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Pełny koszt modernizacji wyniesie łącznie 7 mln 200 tys. zł – samorząd województwa lubelskiego dołoży – 1 mln 360 tys. zł a szpital z własnych środków wyasygnuje 80 tys. zł.

W zmodernizowanym oddziale liczba łóżek zwiększy się z 39 do 60. Zmodernizowane zostaną też pomieszczenia poradni, w tym neurologii, psychologii klinicznej i rehabilitacji neurologicznej. Prace rozpoczną się z chwilą, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Planowany termin ich zakończenia to sierpień przyszłego roku – informowała dyrektor szpitala Małgorzata Popławska.

