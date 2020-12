Mikołaj pamiętał o pacjentach

Tegoroczna wizyta była inna niż wszystkie. Św. Mikołaj potrzebował pomocników, by bezpiecznie ofiarować małym pacjentom prezenty, które przeszły kwarantannę. Ale nawet przez szybę można przesłać serdeczności

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, to adres szczególny na trasie różnych mikołajów, którzy 6 grudnia starają się choć trochę rozweselić chore dzieci.

W niedzielę pod oknami Oddziału Hematologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie występowali przedstawiciele Fundacji Dr Clown. Zabawiali i rozweselali dzieci ale też przywieźli prezenty. Dla oddziału kolorową pościel a dla pacjentów paczki.

Do małych pacjentów z USD wybrał się też biskup Miry, który patronuje parafii na Czwartku. To już tradycja, że patron bezinteresownej dobroci dociera na czele Orszaku św. Mikołaja do chorych dzieci. W tym roku orszaku nie było, ale święty wsiadł za kółko i zabytkową warszawą przyjechał z prezentami. Nie zapomniał o młodszych i starszych dzieciach z oddziału chorób zakaźnych przy ul. Biernackiego, był też w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Hirszfelda i ul. Doświadczalnej.

