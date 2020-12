Lekarzu szczep – zgłoś swój akces!

W 35 gminach w naszym województwie nikt nie zgłosił się do udziału w Narodowym Programie Szczepień. Dlatego 18 grudnia Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ rozpoczął dodatkowy, lokalny nabór, który jest prowadzony w konkretnych gminach, w których jeszcze nie ma punktu szczepień. Chodzi o gminy:

BIAŁOPOLE MIRCZE KRAŚNICZYN DZIERZKOWICE URZĘDÓW KOCK OSTRÓW LUBELSKI SERNIKI KRZCZONÓW WOJCIECHÓW SPICZYN STOCZEK ŁUKOWSKI‑ gmina ŁUKÓW SEROKOMLA STOCZEK ŁUKOWSKI – miasto WOJCIESZKÓW WOLA MYSŁOWSKA ŁAZISKA WILKÓW DĘBOWA KŁODA MILANÓW PODEDWÓRZE SIEMIEŃ SOSNOWICA CZEMIERNIKI KŁOCZEW NOWODWÓR UŁĘŻ KRYNICE SUSIEC HANNA WOLA UHRUSKA KRASNOBRÓD RADECZNICA KRASNYSTAW

Lubelski OW NFZ przyjmuje formularze zgłoszeniowe do 22 grudnia, do północy. Ocena złożonych wniosków potrwa do 24 grudnia. – Specjalnie też dla placówek medycznych, które chcą zgłosić się do drugiej tury naborów, w naszym oddziale uruchomiliśmy konsultacje telefoniczne i na miejscu, w salach obsługi klienta – informuje Małgorzata Bartoszek rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ.

Konsultanci będą dyżurować:

Sala Obsługi Klientów, Lublin ,

ul. Nadstawna 2‑4

, ul. Nadstawna 2‑4 Delegatura w Białej Podlaskiej ,

ul. Warszawska 12c

, ul. Warszawska 12c Delegatura w Chełmie ,

ul. Ceramiczna 1

, ul. Ceramiczna 1 Delegatura w Zamościu,

ul. Partyzantów 3 sobota (19 grudnia):

w godzinach 8:00 – 15:00

(19 grudnia): w godzinach 8:00 – 15:00 poniedziałek (21 grudnia):

w godzinach 8:00 – 18:00

(21 grudnia): w godzinach 8:00 – 18:00 wtorek (22 grudnia):

w godzinach 8:00 – 18:00.

Koordynator w lubelskim oddziale wojewódzkim NFZ:

tel. 661 881 036, 81 53 10 540

Wszelkie pytania dotyczące szczepień przeciw COVID‑19 można zgłaszać dzwoniąc na specjalną infolinię – bezpłatny numer 989. Infolinia działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. – Szczepienie w programie jest bezpłatne. Obejmie każdego chętnego, w tym ozdrowieńców. Placówki biorące udział w programie otrzymają wynagrodzenie za każde wykonane szczepienie. Koszty pokryje NFZ z Funduszu Przeciwdziałania COVID‑19 – podkreśla Bartoszek.

2020-12-18

