Lekarzu – dowiedz się jak szczepić przeciwko SARS-CoV-2

Do piątku 11 grudnia trwają Dni Otwarte dla placówek medycznych zainteresowanych udziałem w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS‑CoV‑2

– W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami placówek medycznych zainteresowanych realizacją szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS‑CoV‑2 wydłużamy do jutra (11 grudnia) konsultacje w oddziałach wojewódzkich funduszu – wyjaśnia Małgorzata Bartoszek rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału NFZ.

Dzisiaj od godz. 8.00 do 16.00 oraz jutro w piątek od 8.00 do 18.00 koordynatorzy ds. szczepień będą udzielać wszelkich informacji na temat zasad kwalifikacji do szczepień przeciwko koronawirusowi.

Na przedstawicieli placówek medycznych, również tych, którzy nie mają umowy z NFZ, będą czekać koordynatorzy ds. szczepień. przybliżą zasady przystąpienia do Programu Szczepień:wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić, aby realizować szczepienia i przedstawią szczegóły finansowania programu.

Sala Obsługi Klientów, Lublin, ul. Nadstawna 2‑4

Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 12c

Delegatura w Chełmie, ul. Ceramiczna 1

Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3

WAŻNE! Konsultacje odbędą się z zachowaniem środków ostrożności i zasad reżimu sanitarnego.

SPRAWDŹ: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS‑CoV‑2

Ponadto przedstawiciele placówek medycznych uzyskają szczegółowe informacje o programie, dzwoniąc pod specjalnie uruchomione numery telefonów. Linie telefoniczne są czynne codziennie, w godzinach 8.00 – 18.00.

ZADZWOŃ do koordynatora w lubelskim oddziale wojewódzkim NFZ: tel. 81 53 10 540

aa

2020-12-10

Zobacz również: