Kto będzie szczepił przeciwko Covid-19 i za ile

40‑50 tysięcy osób z personelu medycznego ma wziąć udział w operacji powszechnych szczepień przeciwko Covid‑19. Do 11 grudnia trwa nabór placówek, które chcą to robić. Jednym z warunków jest możliwość wykonania minimum 180 szczepień tygodniowo.

– Do szczepień będą kwalifikowali tylko lekarze, a wykonywać będą je mogły również pielęgniarki i ratownicy medyczni – mówił na piątkowej konferencji Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.

Jak poinformowano NFZ już ogłosił nabór do akcji szczepień. Do programu zakwalifikują się placówki, które zadeklarują wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu.

Placówka, która się będzie starała o dołączenie do programu, musi posiadać zespół wyjazdowy. Będzie on szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień. To tylko niektóre warunki, które muszą spełnić placówki, które chcą wziąć udział w akcji szczepień. Szczegóły na stronie nfz.gov.pl.

Nabór trwa do 11 grudnia. Resort zdrowia szacuje, że w całym kraju powstanie 8 tysięcy takich punktów, a w akcję szczepień będzie zaangażowanych 40‑50 tys. medyków. Lista punktów szczepień ma być opublikowana 15 grudnia.

Jak poinformowano wczoraj, za jedno szczepienie w punkcie szczepień (bez transportu pacjenta) NFZ zapłaci 61,24 zł, jeśli będzie konieczny transport – 68,15 zł.

Za szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta – 95,7 zł, a jeśli będzie tam więcej niż pięciu pacjentów, jedno szczepienie jest wycenione na 73,19 zł (dotyczy to np. DPS‑ów).

Szef kancelarii premiera podkreślał, że rząd nie chce by program szczepień zakłócił normalne funkcjonowanie placówek i wykonywanie tam szczepień, które muszą być terminowe. Ma to być operacja jak najmniej uciążliwa z punktu widzenia pacjenta.

2020-12-04

