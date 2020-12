Białe plamy na mapie szczepień

Znamy założenia Narodowego Programu Szczepień. Rząd przyjął dokument po konsultacjach społecznych i eksperckich. Równocześnie trwał nabór placówek, które mają szczepić obywateli. W naszym województwie są 42 gminy bez żadnego punktu

Do akcji szczepień w województwie lubelskim zgłosiły się w sumie 466 zespoły. Ale nie udało się zrealizować założenia, żeby w każdej gminie był przynajmniej jeden taki punkt.

– W 42 gminach nie zgłosiły się do szczepień żadne zespoły – poinformował Lech Sprawka, wojewoda lubelski. Jego zdaniem jest to częściowo zrozumiałe, w przypadkach, gdy dotyczy to gmin wokół ośrodków miejskich. Chodzi np. o gminy: Lubartów, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Chełm czy Włodawę. Bo w samym ośrodku miejskim jest zapewniona dostępność.

Takich kłopotów nie ma jedynie w trzech powiatach, to : świdnicki, puławski i janowski. Jak poinformował wojewoda, tam w każdej gminie jest punkt szczepień.

Ostateczna lista miejsc, gdzie mieszkańcy będą się mogli zaszczepić przeciwko Covid‑19, zostanie przez NFZ opublikowana do 17 grudnia.

Rząd ogłosił już Narodowy Program Szczepień. To dokument, który zbiera informacje na temat: skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek, procesu zakupów i finansowania, dystrybucji i logistyki, zaleceń medycznych i organizacji punktów szczepień, kolejności szczepień, komunikacji i edukacji publicznej, monitorowania przebiegu programu czy podmiotów zaangażowanych w program.

Każdy mógł zgłaszać uwagi do programu. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia było ich ponad 2,2 tysiąca. Najwięcej uwag i opinii dotyczyło m.in. bezpieczeństwa szczepionki, rejestru szczepionych i kodów QR, niepożądanych odczynów poszczepiennych, funduszu odszkodowań oraz zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.

Dlatego wprowadzono kilka istotnych zmian. Jak czytamy we wprowadzeniu do dokumentu chodzi o: organizację transportu i promowanie szczepień, w którą zaangażują się jednostki samorządu terytorialnego. Wskazano priorytety szczepień dla kolejnych grup obywateli – nauczyciele mają być szczepieni w I etapie. Pojawiły się też zapisy dotyczące funduszu kompensacyjnego (szczegółowe zasady zostaną określone w ustawie). Efektem konsultacji jest też liberalizacja zasad naboru punktów szczepień. Chodzi o POZ, które na dzień przed zamknięciem naboru miały zmienione wytyczne.

Lista gmin w województwie lubelskim, gdzie nie ma punktów szczepień (stan na 15 grudnia 2020).

Powiat bialski – Terespol i Międzyrzec Podlaski; Powiat biłgorajski – Tarnogród; Powiat chełmski – Białopole, gmina Chełm, Rejowiec; Powiat hrubieszowski – Mircze; Powiat krasnostawski – Kraśniczyn; Powiat kraśnicki – Dzierzkowice, Urzędów; Powiat lubartowski – Kock, gmina Lubartów, Michów, Ostrów Lubelski, Serniki; Powiat lubelski – Krzczonów, Wojciechów; Powiat łęczyński – Spiczyn; Powiat łukowski – Stoczek Łukowski, gmina Łuków, Serokomla, Wojcieszków, Wola Mysłowska; Powiat opolski – Łaziska, Wilków; Powiat parczewski – Dębowa Kłoda, Milanów, Podedwórze, Sosnowica, Siemień; Powiat radzyński – Czemierniki; Powiat rycki – Kłoczew, Nowodwór, Ułęż; Powiat tomaszowski – Krynice, Susiec; Powiat włodawski – Hanna, gmina Włodawa, Wola Uhruska; Powiat zamojski – Krasnobród, Radecznica

Link do dokumentu na stronie gov.pl:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

2020-12-16

