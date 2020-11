Żołnierze WOT policzą wolne łóżka

6 listopada pracownicy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, przeszkolili 40 żołnierzy WOT z obsługi systemu do aktualizacji danych o wolnych łóżkach. I tego samego dnia przeszkoleni żołnierze zaczęli wspierać pracę 26 szpitali z województwa lubelskiego.

– Tym samym odciążą personel medyczny od czynności czysto administracyjnych. Żołnierze wesprą m.in. szpitale w: Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Puławach – dodaje rzecznik prasowy WOT kpt Damian Stanula.

Dostęp do aktualnych danych o wolnych łóżkach jest kluczowy dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych, którzy muszą przekazać pacjenta zakażonego koronawirusem do najbliższego szpitala. W monitorowaniu i bieżącym uzupełnianiu danych, placówki walczące z epidemią COVID‑19 wspomogać będą od dziś żołnierze WOT. Monitoring będzie całodobowy. Zbiorcze statystyki będą aktualizowane 7 dni w tygodniu, co 3‑4 godziny.

O pomoc ze strony wojska zwrócił się kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski: – „Podkreślam słowo” pomoc” w tej kwestii. To nie jest żadne przejmowanie szpitali, żaden scenariusz zarządzania komisarycznego. Chodzi o wsparcie. Bardzo często szpitale, gdy prowadzimy dialog, mówią, że trudno jest znaleźć personel, który mógłby te dane o łóżkach covidowych uzupełniać na bieżąco” – tłumaczył Niedzielski.

Dane ze szpitali trafiają bezpośrednio do wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, którzy następnie przekazują informacje o wolnych łóżkach w szpitalach do załóg karetek covidowych. Precyzyjne i aktualne dane o miejscach gotowych na przyjęcie pacjenta z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa, wymagającego hospitalizacji jest kluczowe. Umożliwiają bowiem szybkie przekazanie pacjenta do najbliższego szpitala, który zagwarantuje jego przyjęcie.

– Sprawdzanie i aktualizowanie danych o wolnych łóżkach w szpitalach jest możliwe dzięki systemowi informatycznemu, udostępnionego przez Centrum e‑Zdrowia. Przeszkoleniem żołnierzy WOT z obsługi systemu zajmą się Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy Funduszu będą też pomagać żołnierzom w kontaktach z placówkami i służyć swoją wiedzą o systemie ochrony zdrowia – informuje rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek.

– Zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w uzupełnianiu i monitorowaniu dostępności łóżek dla pacjentów chorych na COVID‑19 stanowi istotne wsparcie. Od jakości i aktualności gromadzonych przez szpitale danych zależy to, jak szybko pacjent trafi do placówki i otrzyma niezbędną pomoc – wskazuje Filip Nowak, p.o. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

2020-11-07

