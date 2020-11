Szpital tymczasowy będzie zatrudniał

Na nadchodzący tydzień, wojewoda lubelski zapowiedział właściwą rekrutację kadry szpitala tymczasowego. Placówka, jak kilka tego typu w kraju, powstaje na terenie Targów Lublin przy ul. Dworcowej.

Ogłoszenie o naborze kadry do szpitala tymczasowego pojawiło się pod koniec października. Lubelski Urząd Wojewódzki poszukiwał (i nadal to robi) m.in. specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Urzędnicy będą potrzebować osoby z personelu medycznego, techników a nawet osoby do obsługi biurowej.

Szpital powstający w halach Targów Lublin ma być rozwiązaniem w przypadku, gdy baza łóżek covidowych okaże się niewystarczająca. Planowane otwarcie tymczasowej placówki przewidywane jest na przełom listopada i grudnia. Mają tam być dwa oddziały: intensywnej opieki medycznej (80 łóżek z respiratorami) i sale dla chorych wymagających tlenoterapii (ok. 380 łóżek).

Jak poinformował Lech Sprawka, wojewoda lubelski, do 13 listopada chęć pracy w tymczasowym szpitalu zadeklarowało 290 osób. Na tej liście jest: 23 lekarzy, 4 studentów medycyny,54 pielęgniarki, 9 studentów pielęgniarstwa, 42 ratowników medycznych, 4 studentów ratownictwa, 11 salowych i sanitariuszy, 14 techników. Oprócz tego 45 pracowników administracyjnych i 84 osoby personelu innego.

Jak w piątek zapowiedział wojewoda, zgłoszenia chętnych to na razie jedynie deklaracje, w najbliższym tygodniu ma dojść do właściwej rekrutacji i faktycznego zatrudnienia.

SPSK1 w Lublinie jest szpitalem patronackim dla szpitala tymczasowego i to on będzie zatrudniał pracowników powstającej placówki.

Fot. Iwona Burdzanowska

Link do poprzedniego artykułu, w którym znajdują się informacje dla osób zainteresowanych pracą:

https://medicus.lublin.pl/2020/10/rekrutacja-do-szpitala-tymczasowego/

2020-11-14

