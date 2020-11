Szpital tymczasowy, dla chętnych i skierowanych

Dołącz do zespołu szpitala tymczasowego w Lublinie – to hasło z uruchomionej na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zakładki, gdzie można znaleźć niezbędne informacje na temat rekrutacji pracowników tymczasowej placówki, powstającej na terenie Targów Lublin

Powstający szpital tymczasowy to „covidowy” Oddział Wewnętrzny na około 400 łóżek i „covidowy” Odział Respiratorowy na około 80 łóżek. Jak wynika z informacji przekazanych podczas konferencji prasowej u Lecha Sprawki, wojewody lubelskiego rekrutacja pracowników, która trwa od końca października jest na etapie weryfikacji 300 nadesłanych zgłoszeń.

20 listopada na liście chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym było: 30 lekarzy, 80 pielęgniarek, 50 ratowników i 100 osób innych zawodów medycznych – farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów.

Jak szacuje Beata Gawelska, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, placówki która zatrudni kadrę szpitala tymczasowego, chętni będą stanowić 25-30 proc. potrzebnych osób. I wylicza, że docelowo w tworzonej placówce zatrudnienie znajdzie: 136 lekarzy, 400 opiekunów medycznych sanitariuszy, 130 ratowników, 230 pielęgniarek.

Na stronie https://szpitaltymczasowy.lublin.uw.gov.pl osoby zainteresowane znają formularz rekrutacyjny za pomocą którego można online zgłosić się do pracy oraz przesłać swojego CV.

Są tam też informacje na temat zasad kierowania do pracy w szpitalu tymczasowym, bo jak zapowiedział wojewoda będzie korzystał z kadry 30 szpitali z terenu naszego województwa. Wyszczególniono tam listę osób, których nie można skierować do pracy. I wyjaśnienia czy można się odwoływać od decyzji wojewody, kierującego do pracy w tworzonej w Targach Lublin placówce.

Lech Sprawka mówiąc o kadrze która trafi spoza Lublina wspomniał, że przygotowano noclegi dla medyków. Miejsca znajdą oni w dwóch lubelskich hotelach –Victorii i Arche.

Fot. Iwona Burdzanowska

