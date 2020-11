Oświadczenie Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki

W czwartek ok. godz. 20 wojewoda Lech Sprawka wydał następujące oświadczenie: „w związku z niewystarczającymi dostawami butli z tlenem medycznym do szpitala w Kraśniku, zaszła potrzeba przewiezienia części pacjentów potrzebujących wspomagania układu oddechowego do szpitali m.in. w Janowie Lubelskim i Lublinie. Równolegle zabezpieczany jest transport butli z innych szpitali dla pozostałych pacjentów. Jednocześnie, jutro stały dostawca zadeklarował uzupełnienie dostaw. Stopniowe przenoszenie może dotyczyć około 30 pacjentów, w tym 8 respiratorowych. Ewentualny transport pacjentów jest zabezpieczony przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. W celu uniknięcia w najbliższym czasie podobnych problemów, w szpitalu MSWiA w Lublinie przygotowywany jest duży oddział łóżek intensywnej terapii zabezpieczony w tlen z bezpiecznego zbiornika. O szczegółach tego rozwiązana poinformuję jutro (piątek 6 listopada) w godzinach przedpołudniowych”.

2020-11-06

