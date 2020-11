Osocze na wagę złota

– Działanie, by ozdrowieńcy mogli oddawać osocze, jest w tym momencie działaniem absolutnie priorytetowym – mówi prof. Krzysztof Tomasiewicz. W czwartek zaczęła się akcja promująca tą ideę wśród osób, które przebyły zakażenie. A jest ich w naszym województwie ponad 10 200.

– Chciałbym podziękować ozdrowieńcom, wszystkim pacjentom, który u nas w szpitalu, bądź w izolatorium, czy w warunkach domowych przebyli zakażenie SARS‑CoV 2 i postanowili podzielić się tym, co mają najcenniejsze – mówił w czwartek prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie komentując akcję, którą zainicjowali pracownicy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” i firm współpracujących. Odpowiedzieli oni na rosnące zapotrzebowanie na osocze. Jest tam już 250 ozdrowieńców, 60 z nich zadeklarowało, że chce oddać osocze. 7 osób już to zrobiło.

– Mam nadzieję, że do akcji przyłączą się inne firmy i będą wspierały nasze działania – komentował prof. Tomasiewicz, który ocenia, że doświadczenie z osoczem mamy chyba największe w Polsce.

– W opinii nie tylko mojej, ale i w opinii moich kolegów w coraz szerszym gronie uważamy, że to jest jeden z najlepszych leków na Covid‑19. Żeby nie powiedzieć, że być może w ogóle najlepszy. Inne leki, na tym etapie choroby, nie zawsze pozwalają na doprowadzenie pacjenta do stanu zdrowia. Oczywiście osocze też nie gwarantuje poprawy, natomiast wykorzystujemy je szeroko i naprawdę widzimy efekty. Ale wiadomo, że sukces zależy w jakim momencie podamy osocze. A skoro tak ważny jest czas podania, to również ważna jest jego dostępność. Żebyśmy nie musieli czekać, czy osocze danej grupy będzie dostępne czy nie. Stąd ta inicjatywa, jest inicjatywą bezcenną. Jeśli byśmy mogli zagwarantować stałą dostępność osocza wszystkich grup krwi, moglibyśmy powiedzieć, że mamy komfort pracy. A przede wszystkim komfort dla pacjenta – leczenia efektywnym preparatem – mówił szef Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie, wyjaśniając dziennikarzom dlaczego rozpropagowanie idei wśród ozdrowieńców jest tak ważne.

Pierwszy raz osocze od ozdrowieńców w regionie lubelskim zostało pobrane 18 kwietnia. Od tamtej pory Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wydało 366 opakowań osocza dla pacjentów z COVID‑19. Pół setki kolejnych (stan na 5 listopada) czeka na jego podanie.

(jkg)

2020-11-06

