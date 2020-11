Nowe karetki

Dwa żółta ambulanse trafią do Lublina, kolejne do Łęcznej i Kraśnika. W sumie kosztowały ponad 2,7 mln złotych

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie kupiło sześć nowych ambulansów sanitarnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 2,7 mln zł.

Ambulanse zabudowane są na bazie samochodu Mercedes Sprinter, posiadają automatyczną skrzynię biegów i nowoczesne wyposażenie. Mają żółty kolor, z uwagi na z rozporządzeniem ministra zdrowia, w myśl którego do 1 stycznia 2028 roku wszystkie pojazdy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego mają być właśnie w tym kolorze. Chodzi o to, aby nie były mylone z karetkami transportowymi, często prywatnymi, a także by były lepiej widoczne.

Karetki trafią do podstacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie: Śródmieście i Czechów oraz do filii w Łęcznej i Kraśniku.



Fot. Iwona Burdzanowska

2020-11-19

