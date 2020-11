Lektury w prezencie od wydawnictwa

– Nie możemy pomóc Wam w pracy, ale możemy dać Wam chwilę wytchnienia – stwierdziła Fabryka Słów i daje pakiet ebooków wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. W 24 godziny po ogłoszeniu akcji mieli ponad 300 chętnych. Nadal można się zgłaszać

– Start tej akcji był spontaniczną reakcją na zdjęcie opublikowane przez jednego z naszych fanów, ratownika medycznego. Wśród naszych autorów i ich najbliższych są medycy. Wielu naszych fanów również pracuje w zawodzie i doskonale o tym wiemy. To są ludzie, których znamy, z którymi witamy się na konwentach, którzy wpadali do naszego biura na kawę. Wiedzieliśmy, że jest ciężko, ale dopiero to konkretne zdjęcie uświadomiło nam, że oprócz współczucia, możemy im wszystkim zaoferować jakąś wymierną pomoc czy ulgę – mówi Magdalena Marciniak, product manager lubelsko‑warszawskiego wydawnictwa Fabryka Słów.

Każdy pracownik związany ze służbą zdrowia, który napisze maila na adres: ebookdlamedyka@gmail.com otrzymuje pakiet 5 ebooków: „Virion Wyrocznia” Andrzej Ziemiański, „Traktat o higienie” Andrzej Pilipiuk, „Adept” Adam Przechrzta, „Komornik” Michał Gołkowski i „Nocarz” Magda Kozak.

– Do tej pory nie wspieraliśmy ani medyków, ani żadnej innej konkretnej grupy zawodowej. Wspieraliśmy jednak inicjatywy. W 2018 roku zorganizowaliśmy akcję „Czytam do ostatniej kropli krwi”, w ramach której za oddaną krew można było otrzymać od nas dowolną, wybraną przez krwiodawcę książkę z naszej oferty.

W czasie Pyrkonów 2018 i 2019 byliśmy partnerem akcji „Krewni Pyrkonu” – wszystkim krwiodawcom rozdawaliśmy upominki i oferowaliśmy ogromne zniżki na ewentualne zakupy. To samo zrobilibyśmy również w czasie Pyrkonu 2020, ale niestety, jak wiadomo, nie odbył się – mówi Magdalena Marciniak, która dodaje, że wydawnictwo spotkało się z bardzo dużą dozą sympatii i ciepłych słów. – Ale znacznie ważniejsze było dla nas to, ile litrów krwi trafiło dzięki tym akcjom do banków.

2020-11-04

