Kontener zamiast namiotu

Zmiany przed lubelskim szpitalem przy al. Kraśnickiej. Najprawdopodobniej już w środę pacjenci nie będą trafiać do namiotu, gdzie były punkty do triażowania ale do kontenerów pełniących funkcję poczekalni.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w ramach unijnego dofinansowania kupił sześć kontenerów, w których utworzone zostaną poczekalnie, mające na celu właściwy podział pacjentów przyjmowanych do szpitala. Będzie to się działo z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych.

We wtorek placówka pokazała dziennikarzom to miejsce.

Powstała z kontenerów izba przyjęć zastąpi stojący od kilku miesięcy namiot, co z uwagi na zmianę temperatur na dworze poprawi warunki przyjmowania pacjentów. Ma to być najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze takie miejsce w regionie. Najważniejsze jest to, że dzięki wydzielonym strefom osoby zakażone koronawirusem nie będą się spotykały ze zdrowymi.

Oprócz tego pojawiły się zadaszenia przed wejściem do szpitala, które też mają chronić pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala przed warunkami atmosferycznymi.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-11-10

Zobacz również: