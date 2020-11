Herbata różana, miód i czekolada dla lekarzy

„Lubelskie wspiera medyków” to akcja w ramach której w piątek 27 listopada marszałek Jarosław Stawiarski przekazał lekarzom ze Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie specjalnie przygotowane zestawy produktów tradycyjnych pochodzących z województwa lubelskiego. Podobne zestawy trafią także do lekarzy i personelu medycznego w innych szpitalach w regionie, w których funkcjonują oddziały zakaźne zajmujące się pacjentami zarażonymi wirusem COVID‑19. To 27 placówek z Lubelszczyzny.

Dla pracowników oddziałów zakaźnych, którzy zajmują się pacjentami zarażonymi wirusem COVID‑19 przygotowane zostały zestawy składające się z produktów tradycyjnych pochodzących z województwa lubelskiego. Są to wyroby wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

– Te działania z jednej strony są gestem symbolicznego docenienia ciężkiej pracy naszych medyków, a z drugiej strony akcja posłuży do promocji żywności tradycyjnej i regionalnej lokalnych producentów, którzy borykają się obecnie z ograniczonymi możliwościami handlu. Samorząd Województwa Lubelskiego zakupił produkty za kwotę 15 tysięcy złotych – informuje Urząd Marszłakowski

Lista produktów, które trafią do medyków:

Herbatka różana z ziołami z Wandalina

Jabłka suszone z Wandalina

Konfitura z owoców róży z Końskowoli

Miód gryczany z Lubelszczyzny

Miód wielokwiatowy – majowy z Karczmisk

Sok jabłkowo‑buraczkowy z Wandalina

Syrop malinowy z Mikołajówki

Syrop z owoców róży z Końskowoli

Tradycyjna wyroby z czekolady pochodzące z lubelskiej cukierni

Witaminy Eremity – Syrop z Czarnego Bzu z Kodnia

Lista placówek, którym przekazane zostaną produkty tradycyjne:

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Wojskowy Szpital z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie

ARION Szpitale sp. z o.o. w upadłości – Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie

Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim sp. z o.o.

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lubinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Lublinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Tomaszów Lubelski

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

SP ZOZ w Hrubieszowie

SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim

SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

2020-11-27

