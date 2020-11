Amerykański staż lubelskiego naukowca

Siedemnastu polskich lekarzy i naukowców jedzie do najlepszych ośrodków medycznych w USA. W tym gronie jest naukowiec z Lublina. – Będę miała szansę wykonać badania na jeszcze wyższym poziomie – mówi dr inż. Karolina Dudziak z Uniwersytetu Medycznego

Staże trwać będą od trzech do sześciu miesięcy. – Uczestnicy będą realizować projekty naukowe, a także przyglądać codziennej pracy tamtejszych specjalistów podczas np. diagnozowania pacjentów czy przeprowadzania zabiegów terapeutycznych. W tej edycji programu o stypendium na wyjazd mogli starać się lekarze i naukowcy z obszarów: kardiologii, onkologii, alergologii, chorób zakaźnych, a także z dodanych w tym naborze obszarów: kardiochirurgii, diabetologii oraz psychiatrii – wylicza Paweł Kurzyński zajmujący się programem w ramach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

– Wyjadę na sześciomiesięczny staż do Uniwersytetu Northwestern w Chicago, do laboratorium prof. Jacka Topczewskiego. Głównym założeniem projektu jest wytworzenie modelu doświadczalnego, w celu wykorzystania go do rozwoju medycyny personalizowanej raka głowy i szyi (head and neck cancers). Polega ona na dobraniu najlepszej formy terapii dla indywidualnego pacjenta. W tym celu będziemy przeszczepiać komórki nowotworowe pacjentów do ryby Danio rerio (ang. zebrafish), a następnie przetestujemy różne kombinacje leków. Dzięki temu w przyszłości możliwy będzie dobór potencjalnie najbardziej skutecznej terapii dla konkretnej osoby bez zbędnego obciążania organizmu pacjenta i narażenia go na ewentualne skutki uboczne i niepożądane zastosowanego leczenia – mówi dr inż. Karolina Dudziak, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest jedną z 17‑osobowej grupy tegorocznych stypendystów.

Pytana dlaczego zdecydowała się aplikować o grant tłumaczy, że powodów było wiele.

– Przede wszystkim uważam, że problem jaki wspólnie z prof. Topczewskim podjęliśmy w projekcie, jest niezmiernie istotny w skali globalnej, a rozwiązanie, które zaproponowaliśmy stanowi obiecującą perspektywę podejściu do leczenia nowotworów. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji stypendium jest możliwość współpracy z najlepszymi ekspertami w tej dziedzinie. Zespół prof. Jacka Topczewskiego ma wieloletnie doświadczenie w pracy na modelu rybim. Ponadto, Uniwersytet Northwestern dysponuje nowoczesnymi laboratoriami przystosowanymi do pracy z Danio rerio zaopatrzonymi w doskonałą aparaturę badawczą, dzięki czemu będę miała szanse zdobyć nowe umiejętności i wykonać badania na jeszcze wyższym poziomie – tłumaczy.

Wyjazd do Chicago zaplanowany został na kwiecień 2021 roku. Niestety w obecnej sytuacji nie wiadomo czy uda się go zrealizować w tym terminie.

Dr inż. Karolina Dudziak pracuje w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie, ale jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i tam obroniła pracę doktorską.

– Zależało mi na zdobyciu kolejnej „porcji” nowych doświadczeń zarówno jeśli chodzi o inspirację naukową, jak i pracy w laboratorium. Uznałam, że najlepszą szansą na podniesienie moich kwalifikacji będzie zmiana miejsca pracy i udział w projekcie skupiającym się na zupełnie nowym dla mnie temacie. Kierując się tą zasadą aplikowałam na stanowisko typu postdoc do projektu Opus realizowanego na UMLUB i tym sposobem zaczęłam pracę w znakomitym zespole prof. Adolfo Rivero‑Muller – wyjaśnia naukowiec.

Program im. prof. Walczaka to wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia. Zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku. Organizatorzy zauważają, że trudna sytuacja związana z epidemią sprawiła, że w tegorocznej edycji dostali mniej wniosków i zapowiadają, że kolejny nabór będzie na początku przyszłego roku. Patronem programu jest profesor Franciszek Walczak, który wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994).

(jkg)

Fot. Archiwum prywatne

2020-11-02

