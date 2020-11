14 tys. mkw dla szpitala w Parku Ludowym

Na przełomie listopada i grudnia powinien być gotowy szpital tymczasowy, który powstaje w halach Targów Lublin.

Wczoraj – 10 listopada – przekazano informację na ten temat: – Podpisaliśmy umowę z Targami Lublin na proces adaptacji Targów Lublin na potrzeby szpitala tymczasowego – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka, rozpoczynając konferencję prasową inaugurującą budowę szpitala tymczasowego dla województwa lubelskiego przeznaczonego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS‑CoV‑2.

– Szpital tymczasowy to jeden z etapów w sytuacji, kiedy dynamika wzrostu zakażeń sprawi, że potrzeba hospitalizacji pacjentów zakażonych przekroczy możliwości systemu leczenia szpitalnego. Jesteśmy aktualnie w fazie rozwijania liczby łóżek zakaźnych na II poziomie do 2359. Jeżeli okaże się, że ta liczba jest niewystarczająca, będziemy mieli szpital tymczasowy – zaznaczył wojewoda Sprawka, chociaż wolałbym aby trzeba było go uruchamiać – dodał..

Prace adaptacyjne – stworzenie dwóch oddziałów: intensywnej opieki medycznej (80 łóżek z respiratorami) i sali dla chorych wymagających tlenoterapii (ok.380łóżek), powinno się zakończyć na początku grudnia. Obecnie trwa zbieranie deklaracji osób, które chciałyby bądź byłyby zainteresowane pracą w tym szpitalu. – Ten zasadniczy proces rekrutacji będzie niewątpliwie realizowany przede wszystkim w oparciu o wskazania ze strony SPSK1 ze względu na specyfikę funkcjonowania dwóch oddziałów – dodał wojewoda lubelski.

Pełnomocnikiem wojewody ds. Organizacji Udzielania Świadczeń Medycznych w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS‑CoV‑2 został dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar.

Poinformowano też, że świadczenia w szpitalu tymczasowym będą finansowane przez NFZ.

aa

2020-11-11

Zobacz również: