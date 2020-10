Wojewoda: Reorganizuję szpitale

– Nie jest dobrą praktyką, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wydzwaniał po szpitalach szukając miejsca dla pacjenta. Teraz taką wiedzę będzie miał koordynator medyczny – zapowiadał na piątkowej konferencji Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Przy Urzędzie Wojewódzkim działa Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ma on koordynować przepływ pacjentów pomiędzy szpitalami na terenie województwa. Będzie tam też osoba odpowiedzialna za koordynowanie ruchu karetek tzw. wymazowych, karetek transportowych COVID19 i przekazywanie pacjentów do Izolatoriów.

– Od poniedziałku, pracownik urzędu będzie trzy razy na dobę, o godz. 8, 14 i 20 wprowadzał raporty ze szpitali uzupełniając system informacji o dane, na temat wolnych łóżek. Z centrum będą też współpracować pracownicy NFZ i szpitala w Puławach – informował w piątek wojewoda lubelski.

Praca centrum ma być skoordynowana w ciągu tygodnia.

W Puławach powstaje tak zwany szpital koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Takie placówki będą organizowane w każdym z województw.

Jak tłumaczył wojewoda puławska placówka koordynacyjna będzie się różniła od jednoimiennej jaką była w marcu czy kwietniu tym, że będą tam też oddziały dla pacjentów, którzy nie są zakażeni koronawirusem.

Wojewoda wydał również wczoraj decyzje zwiększające liczbę łóżek na oddziałach zakaźnych w Białej Podlaskiej, Łukowie i w Lublinie.

Nowe zasady zwiększają też rolę lekarzy POZ, będą oni mogli kierować pacjenta do izolacji domowej i izolatorium. Jak tłumaczył Lech Sprawka dzięki temu chorzy nie będą trafiać do szpitali ale od razu do czynnego cała dobę Izolatorium. Odciąży to placówki medyczne.

Na stronie Urzędu Wojewódzkiego można znaleźć zbiór informacji na temat zmian z których część zostanie wprowadzona w placówkach medycznych w naszym województwie od soboty, a część w przyszłym tygodniu.

O wprowadzanych zmianach i zwiększeniu liczby łóżek dla zakażonych koronawirusem w szpitalach naszego województwa, wojewoda poinformował media za pomocą internetu. Lech Sprawka nadal przebywa w kwarantannie domowej.

2020-10-09

