W parku będzie szpital tymczasowy

W siedzibie hal targowych w Parku Ludowym powstanie szpital tymczasowy. Na 10 tys. mkw. będzie przygotowanych 450 łóżek dla pacjentów z Covid‑19. Taką informację przekazał w środę 21 października podczas wideokonferencji Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

Szpital urządzany w tym miejscu wymaga przystosowania obiektu – przede wszystkim doprowadzenia instalacji tlenowej, co wg wojewody może zająć ok. 3 tygodni.

– Chcemy aby tlen był doprowadzony do każdego łóżka. W szpitalu obok 350 łóżek zakaźnych będzie też 100 łóżek intensywnej terapii – informował Lech Sprawka dodając, że największym wyzwaniem będzie teraz pozyskanie personelu do pracy w tym miejscu.

Jest już powołanych trzech pełnomocników do przygotowania szpitala: za infrastrukturę będzie odpowiadać Magdalena Czarkowska, zastępca dyrektora ds. medycznych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie; za przygotowanie oddziału zakaźnego będzie odpowiadała dr n. med. Grażyna Semczuk, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych, a za oddział intensywnej terapii – anestezjolog dr n. med. Krzysztof Powała‑Niedźwiecki. Tymczasowy szpital będzie filią Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Wojewoda w czasie telekonferencji podkreślał rolę samorządów skupiających zawody medyczne w pozyskiwaniu pracowników gotowych podjąć się pracy w tworzonym szpitalu.

– Będę się zwracał do lekarzy z całego regionu; do rezydentów i stażystów a także do studentów ostatnich lat medycyny i pielęgniarstwa. Liczymy na pomoc służb mundurowych. Apeluje o zgłaszanie chęci podejmowania tego wyzwania – nie zamierzam nikogo powoływać do pracy bez zgody tej osoby – podkreślał wojewoda.

2020-10-21

