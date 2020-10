Uwaga! Od soboty czerwono i żółto!

Od soboty 3 października dwa powiaty w województwie lubelskim trafią do obszarów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi z pandemią. To powiat Łęczyński, który trafi do strefy czerwonej i powiat janowski, który znajdzie się w strefie żółtej, poinformowało dziś Rządowego Centrum Legislacji.

W czwartek 1 października resort zdrowia opublikował projekt rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczący powiatów i miast na prawach powiatu, które mają od soboty 3 października znaleźć się z strefach czerwonej i żółtej. Resort zdrowia okresowo aktualizuje listę powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powstaje na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ostatnich 14 dniach. Jeśli nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat trafia do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej.

W powiecie Łęczyńskim obecnie zakażone są 84 osoby (na 57 tys. mieszkańców). Wykryto tu m.in. ognisko koronawirusa w kopalnia Bogdanka.

aa (medicus)

2020-10-01

