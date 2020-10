Urologia po remoncie

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończył się remont Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej

z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego. Cały projekt kosztował niemal 4,2 mln zł. Znaczna część tych kosztów pochodziła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014‑2020.

Zakończony remont pozwolił dostosować pomieszczenia w bloku „C” na III piętrze oraz w bloku „B” na I piętrze do nowych funkcji. Teraz urologia posiada 21 łóżek w salach jedno‑, dwuosobowych oraz dwóch salach pooperacyjnych, które zostały przystosowane do wykonywania zabiegów endoskopowych oraz operacji otwartych. Oddział wyposażony został kompleksowo w nowoczesny sprzęt endoskopowy, w tym w videoureteroskopy i videocystoskopy. W najbliższym czasie dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego zostanie zakupiony nowy aparat do pozaustrojowego kruszenia złogów układu moczowego.

Oddział urologiczny w szpitalu przy al. Kraśnickiej działa od 1992 roku. Prace remontowe trwały blisko rok (od sierpnia 2019 roku do 27 lipca br.) i zostały ukończone w terminie. Unowocześniony Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego zapewnia diagnostykę i leczenie na najwyższym europejskim poziomie. W szpitalu funkcjonuje również Poradnia Urologiczna prowadząca diagnostykę i leczenie pacjentów, co zapewnia ciągłość leczenia poszpitalnego.

aa (Medicus)

2020-10-01

Zobacz również: