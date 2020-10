Uniwersytecki Szpital Dziecięcy z nagrodą

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie jest w gronie 27 szpitali w Polsce, które zostały nagrodzone w pierwszej edycji programu Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie.

Organizatorom chodziło o upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ ich zdaniem pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego.

– Podjęcie takiej terapii zwiększa szanse w walce z chorobą. Do programu zgłosiły się 64 placówki z całej Polski. Rada ekspertów, po przeprowadzeniu certyfikacji nagrodziła 27 – informuje Kacper Zarembski, koordynator programu.

Certyfikat jest przyznawany na dwa lata. Żeby go otrzymać, szpitale musiały spełnić liczne wymagania oraz przejść oficjalną weryfikację przeprowadzoną przez radę ekspertów. Otrzymanie certyfikatu potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego oraz możliwość zapewnienia każdemu pacjentowi z ryzykiem żywieniowym odpowiedniej opieki hospitalizacyjnej.

– Determinacja szpitali we wzorowym prowadzeniu żywienia klinicznego jest wysoka. Nie dotyczy to jednak wszystkich placówek, wciąż mamy wiele do zrobienia w tej dziedzinie, aczkolwiek miejmy nadzieję, że nagrodzone jednostki będą dawać przykład szpitalom z całej Polski – uważa dr hab. n. med. Przemysław Matras, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, adiunkt I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

– Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). Zespoły opracowują już następną edycję, która niebawem się zacznie. Wiele jednostek ze względu na wybuch epidemii była zmuszona przesunąć swoje certyfikacje, dlatego już wkrótce szpitale będą mogły próbować swoich sił, aby otrzymać potwierdzenie prowadzenia żywienia klinicznego na najwyższym poziomie. Udział w programie jest bezpłatny – dodaje koordynator.

2020-10-26

