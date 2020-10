Nobel kontra wirusowe zapalenie wątroby typu C

Dwaj Amerykanie i Brytyjczyk pracujący w Kanadzie, to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Informację ogłosił w poniedziałek w Sztokholmie Komitet Noblowski

Nagrody Nobla uznawane są za jedne z najważniejszych wyróżnień na świecie. Tegoroczni laureaci z dziedziny medycyny to : Harvey J. Alter, który jest amerykańskim naukowcem pracującym w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesda w USA. Brytyjczyk Micheal Houghton, który prowadzi badania na Uniwersytecie Alberty w kanadyjskim Edmontom i Amerykanin Charles M. Rice pracujący na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku.

– Po raz pierwszy w historii wirusowe zapalenie wątroby typu C może być wyleczone. Odkrycia laureatów ujawniły przyczyny pozostałych przypadków przewlekłego zapalenia wątroby i umożliwiły przeprowadzanie testów krwi oraz zastosowanie nowych leków, które uratowały życie milionów ludzi – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) jest przyczyną ok. 400 tys. zgonów ludzi na świecie (informacje za rok 2016). Przewlekła infekcja tym wirusem powoduje groźne dla zdrowia i życia powikłania, takie jak marskość wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy.

Dzięki odkryciu i udowodnieniu, że to HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C Harvey J. Alter, Michael Houghton oraz Charles M. Rice przyczynili się do rozwoju testów diagnostycznych oraz metod terapii, dzięki którym dziś WZWC stał się chorobą uleczalną.

Odkrycie nagrodzonych tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny naukowców ma bezpośrednie przełożenie praktyczne. Umożliwiło ono opracowanie badań krwi i nowych leków, które uratowały miliony istnień ludzkich.

Dzięki pracy nagrodzonych badaczy możliwy stał się również szybki rozwój leków przeciwwirusowych skierowanych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

2020-10-05

