Kolejne ułatwienie w pracy z pacjentami: e‑skierowania

Obowiązujące od początku 2020 roku e‑recepty okazały się doskonałym rozwiązaniem wielu problemów, wywołanych przez epidemię COVID‑19. Stanowiły jednocześnie kolejny krok, po teleporadach i elektronicznych zwolnieniach, na drodze do informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. Ten marsz ku pełnej cyfryzacji usług medycznych staje się coraz szybszy. W styczniu 2021 roku wejdzie do codziennej praktyki e‑skierowanie.

Wprowadzenie e‑skierowań będzie ważne dla lekarzy POZ i poradni specjalistycznych, ponieważ uprości proces kierowania i rejestrowania pacjentów na wizyty czy badania, zmniejszy biurokratyczne obciążenia i pozwoli wystawiać skierowania podczas teleporady, bez potrzeby osobistej wizyty. Da im również lepszy dostęp do wiedzy na temat ścieżki leczenia i medycznych danych pacjentów, którymi się opiekują.

E‑skierowania będą dotyczyć finansowanych przez NFZ ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, leczenia szpitalnego oraz części badań diagnostycznych, takich jak badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz EKG płodu. Tomografia komputerowa i medycyna nuklearna musi podlegać e‑skierowaniu także, jeśli jest finansowana prywatnie. Katalog świadczeń, na które można wystawić e‑skierowanie opisuje rozporządzenie MZ z 15 kwietnia 2019 roku.

Do wystawiania e‑skierowań lekarze mogą używać systemów gabinetowych – ich producenci opracowali lub kończą przygotowywać odpowiednie oprogramowanie. Stan gotowości dostawców IT jest monitorowany przez Centrum e‑Zdrowia (CeZ) i dostępny na portalu ezdrowie.gov.pl: http://bit.ly/gotowosc.

Niezależnie od systemów gabinetowych, lekarz może również wystawiać e‑skierowanie przy pomocy bezpłatnej aplikacji dostępnej pod adresem gabinet.gov. pl. Korzystanie z niej jest proste, zwłaszcza dla kogoś, kto opanował już sztukę wystawiania e‑recept. Instrukcja jest dostępna na kanale YouTube Centrum e‑Zdrowia – www.youtube.com/CentrumeZdrowia.

E‑skierowanie jest podpisywane elektronicznie – czyli certyfikatem ZUS, Profilem Zaufanym, podpisem osobistym zawartym w e‑dowodzie lub podpisem kwalifikowanym. Cały proces – od momentu wystawienia e‑skierowania do wizyty czy badania ujętego we wspomnianym rozporządzeniu MZ – jest oparty o system informatyczny oraz udokumentowany na serwerach Centrum e‑Zdrowia. Lekarze mogą wystawiać e‑skierowania również zdalnie, czyli po zbadaniu pacjenta podczas e‑wizyty lub teleporady.

Korzyści ze stosowania e‑skierowań:

znika obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni

znika konieczność gromadzenia i archiwizowania papierowych skierowań

wystarczy rejestracja przez telefon, wówczas pacjent podaje 4‑cyfrowy kod i numer PESEL

można śledzić wystawione e‑skierowania na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl

lekarz może kontrolować przebieg leczenia pacjenta, który udostępnił mu swoje dane – o ile system gabinetowy daje mu taką możliwość

zmniejszą się kolejki i kłopoty spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania

E‑skierowania już są wśród nas!

Od października 2019 r., kiedy podsumowano pilotaż e‑skierowania, rozpoczęło się ich wdrażanie w całej Polsce. Obecnie wystawia je lub realizuje wiele tysięcy indywidualnych praktyk, poradni i szpitali. Dziennie wystawianych jest ponad 40 tys. e‑skierowań.

NFZ premiuje finansowo przychodnie POZ i AOS, które obsługują e‑skierowania. Przychodnia POZ, która ma 5 tys. pacjentów i wystawi ponad 90 proc. skierowań w postaci elektronicznej, może otrzymać miesięcznie dodatkowe 3,5 do 4,4 tys. zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny). Natomiast AOS prowadzący 15 poradni specjalistycznych, który udzieli w miesiącu świadczeń na kwotę 835 tys. zł może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł, jeśli minimum 20 proc. rejestrowanych skierowań jest w postaci elektronicznej a e‑skierowania wystawia podczas 30 proc. porad.

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie placówki będą zobowiązane do obsługi e‑skierowań. Do tego czasu pacjent z elektronicznym skierowaniem może się zapisać na wizytę lub badania ujęte we wspomnianym rozporządzeniu także w placówce, która jeszcze nie obsługuje e‑skierowania. Musi wtedy podać 4‑cyfrowy kod dostępu oraz numer PESEL (w przypadku jego braku – serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), podać podstawowe informacje dotyczące e‑skierowania i złożyć oświadczenie, że na podstawie tego dokumentu zapisał się tylko w jednym miejscu. Zapisanie możliwe jest także przez telefon – wówczas należy podać wyżej wymienione informacje i złożyć ustne oświadczenie. Wydruk informacyjny nie musi być podpisany przez lekarza, natomiast podpisany wydruk nie wymaga już złożenia oświadczenia przez pacjenta.

Wszystkich pracowników poradni, przychodni i szpitali Centrum e‑Zdrowia zaprasza na bezpłatne szkolenia. Z powodu epidemii są prowadzone online. Na stronach CeZ są informacje o terminach, można także zapisać się na wybrany kurs: https://cez.gov.pl/akademia-cez. Materiały edukacyjne dostępne są na : http://bit.ly/e-skierowanieCeZ.

Centrum e‑Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu i zadawania pytań przy pomocy – numer 19 457 – lub na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pl. W następnym wydaniu opublikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

