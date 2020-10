Chcemy spokojnie zajmować się chorym

– Chcielibyśmy, żeby rząd traktował nas poważnie. Hejtowali nas różni dziwni ludzie, ostatnio antymaseczkowcy, a teraz jesteśmy sekowani przez polityków – mówił w Radio Lublin prezes Leszek Buk. Szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie był gościem porannej audycji, w której mówił o sytuacji służby zdrowia w czasie pandemii.

– My, jako lekarze na co dzień żyjemy w chaosie. Ilość rozporządzeń, zarządzeń, zmieniających się strategii jest tak duża, że to jest jakaś biegunka legislacyjna a nie normalnie tworzone prawo. My nie chcemy tego prawa, nie chcemy tego biura, nie chcemy przepisów. Chcemy pracować, móc spokojnie zajmować się chorym – mówił prezes.

Pełny zapis rozmowy:

2020-10-25

