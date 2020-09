IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wejrzenie w Nowotworzenie”

W piątek 4 września 2020 roku odbędzie się – tym razem online – IX edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Wejrzenie w Nowotworzenie” organizowana przez SKN Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną.

Konferencja skierowana jest do studentów oraz młodych naukowców. W bieżącym roku ze względów epidemicznych odbędzie się online za pośrednictwem platformy ZOOM. Osoby chętne do biernego udziału w konferencji mogą się kontaktować poprzez stronę FB lub e‑mail: wejrzenie.w.nowotworzenie@gmail.com (przekazane zostaną wówczas dane do logowania na platformę).

Konferencja ma na celu przybliżenie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za powstawanie chorób nowotworowych oraz prezentację postępów w ich diagnostyce i leczeniu. Wydarzenie jest kolejną okazją do wzbogacenia oraz wymiany wiedzy w dziedzinie onkologii. Zapraszamy na FB konferencji: https://www.facebook.com/wejrzenie.w.nowotworzenie, gdzie znajdują się szczegółowe informacje oraz plan wydarzenia.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji można kierować na podany powyżej adres e‑mail.

2020-09-01

Zobacz również: