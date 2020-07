Umowy rezydenckie – podwyżki wynagrodzeń

Zgodnie z art. 16j ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może zobowiązać się do wykonywania zawodu lekarza w zakresie dziedziny medycyny, w której odbywa szkolenie specjalizacyjne, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w łącznym okresie dwóch lat z pięciu kolejnych lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 tej ustawy, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu i otrzymać w zamian wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16j ust. 5 ww. ustawy, o kwotę: 700 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w priorytetowej dziedzinie medycyny, albo 600 zł miesięcznie, w przypadku szkolenia specjalizacyjnego w innej dziedzinie medycyny.

W przypadku pierwszej deklaracji złożonej przez rezydenta w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), czyli do dnia 7 września 2018 r. włącznie, zwiększone wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku złożenia deklaracji począwszy od dnia 8 września 2018 r., zwiększone wynagrodzenie zasadnicze przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz złożył deklarację.

Uwaga: na chwilę obecną, możliwość uzyskania dodatkowego zwiększenia wynagrodzenia nie dotyczy lekarzy dentystów.

Dla uzyskania refundacji kosztów wynikających z tytułu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego podmiot, który zawarł z Ministrem Zdrowia umowę na finansowanie szkolenia lekarzy w trybie rezydentury musi przesłać stosowną informację, która będzie podstawą do zmiany tej umowy (załącznik nr 7).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16j ust. 2f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty podmiot, do którego złożona została deklaracja, przekazuje jej oryginał do właściwego wojewody w terminie 5 dni roboczych, jednak niedotrzymanie tego terminu nie niesie ze sobą żadnych sankcji. Jeżeli lekarz zmienia miejsce odbywania specjalizacji, wówczas kopia wcześniej złożonej deklaracji powinna być dostarczona przez właściwego wojewodę do nowego pracodawcy razem ze skierowaniem (aneksem do karty szkolenia).

W związku z nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nakładającą na Ministra Zdrowia finansowanie programowych dyżurów medycznych pełnionych przez rezydentów od 24 sierpnia 2018 r. uprzejmie informujemy, że po ponownym przeanalizowaniu przepisów uznano, iż realizowanie obowiązków dyżurowych w ramach zmianowego lub równoważnego systemu czasu pracy nie wyłącza możliwości uzyskania analogicznej refundacji tego kosztu (dla dyżurów w wymiarze przeciętnie 10 godzin i 5 minut tygodniowo w okresie rozliczeniowym i jedynie do wysokości stawki określonej w art. 1511 §1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Źródło: MZ – Umowy rezydenckie