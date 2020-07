Hrubieszów daje stypendia studentom medycyny

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłosił nabór wniosków na stypendia dla studentów V i VI roku, kształcących się w szkole wyższej, na kierunku lekarskim.

Stypendium przyznawane jest w maksymalnej wysokości 2 000 zł miesięcznie, na okres do 18 miesięcy.

Jednym z warunków jakie musi spełniać wnioskodawca jest zobowiązanie się do przepracowania co najmniej trzech lat, po skończeniu studiów, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. I zobowiązanie się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla hrubieszowskiej placówki.

Jak informuje starostwo w ogłoszeniu o naborze wniosków, specjalizacjami priorytetowymi dla SP ZOZ w Hrubieszowie, do odbycia których student może się zobowiązać składając wniosek są specjalizacje w dziedzinie: medycyna rodzinna, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, ortopedia, radiologia, anestezjologia, neurologia.

Wnioski będą przyjmowane do 10 października 2020 r.

Szczegóły i zasady na http://www.starostwo.hrubieszow.pl

