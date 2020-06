Zajączek o myciu rączek

11 medycznych bajek w formie e‑booka powstało dzięki akcji „Studenci Medycyny dla Dzieci”. To inicjatywa realizowana przez Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA‑Poland.

Pomysł na e‑booka pojawił się kiedy w Polsce zaczęła się epidemia koronawirusa. Rozpisano konkurs dla studentów kierunków medycznych polegający na napisaniu bajki, której tematem miał być wirusa, a bohaterami zwierzęta. Celem inicjatywy było wyjaśnienie najmłodszym, dlaczego nie można wychodzić do przedszkola, czemu tak często trzeba myć ręce i po co mamy zasłaniać nos oraz usta.

– Chciałam, by ta akcja przyniosła odpowiedzi ubrane w zrozumiałą dla najmłodszych formę bajek. Mimo że były one inspirowane pandemią, to medyczne morały w nich zawarte są uniwersalne i ponadczasowe – wyjaśnia kulisy powstawania projektu Aleksandra Błaszczyk, koordynatorka ogólnopolskiego projektu „Studenci Medycyny dla Dzieci”.

Pomysł spotkał się z dużym odzewem, powstało aż 180 bajek, spośród których 11 najlepszych umieszczono w książce. Bajki można pobrać za darmo (pdf).

