Kardiomonitory od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

We wtorek w Szpitalu im. Jana Bożego, przy ul. Herberta 21 w Lublinie rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński przekazał dwa kardiomonitory wraz z dodatkowym wyposażeniem. Sprzęt został kupiony za pieniądze zebrane podczas akcji „Jazda z pomocą”.

Uczelnia rozpoczęła zbiórkę 6 kwietnia. W ciągu zaledwie dziewięciu dni na portalu zrzutka.pl została zgromadzona suma potrzebna na zakup samochodu do transportu sanitarnego (99 980 zł). Rektor KUL przekazał auto dyrektorowi szpitala Tadeuszowi Duszyńskiemu 23 kwietnia, ale akcja trwała nadal. Ostatecznie zbiórka na zrzutka.pl zakończyła się kwotą 124 600 zł, a dodatkowo ponad 20 tys. zł przekazał KUL. Dzięki temu możliwy stał się zakup dodatkowego sprzętu. Zgodnie z życzeniem dyrekcji szpitala do placówki trafiły dwa specjalistyczne kardiomonitory, których wartość to prawie 47 tys. zł.

2020-06-23

