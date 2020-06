Pomoc dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

Transport z pełnymi kompletami indywidualnej ochrony osobistej trafi do dwóch zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) w Lublinie. To certyfikowane zestawy, niezbędne do wykonywania codziennej pracy medycznej: przyłbice, rękawiczki oraz maseczki filtrujące typu ffp2. Inicjatywa została zrealizowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie ośrodków medycznych, przez działającą w obszarze opieki zdrowotnej firmę Fresenius Kabi Polska.

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie ZOLe zostały postawione w sytuacji szczególnej, gdyż często stawały się ogniskami zarażeń.

aa (Medicus)

2020-06-03

Zobacz również: