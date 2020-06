Covid-19 u pacjenta neurologii SPSK4 w Lublinie

Oddział neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie został zamknięty po tym, jak u jednego z pacjentów potwierdzono zakażenie koronawirusem. Na oddziale neurologii był ok. tygodnia.

Kwarantanną objęto pacjentów i 21 osób z personelu. Ta grupa może się zwiększać, bo jak informowała w czwartek Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Badania objęły około 150 osób.

Pacjent to mieszkaniec powiatu bialskiego, powyżej 40. roku życia. W czwartek nie było jeszcze wiadomo czy mężczyzna był zakażony gdy trafił do szpitala, czy stało się to później. Został przewieziony na oddział zakaźny szpitala przy Staszica.

2020-06-18

