Wojciechowska 1. Nowy adres pomocy

6 kondygnacji, prosta bryła, fragmentami przeszklona fasada. Tak będzie wyglądała nowoczesna siedziba dyspozytorni medycznej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Jest przetarg na wykonanie.

Teraz na działce przy ul. Wojciechowskiej 1 w Lublinie stoją dwa budynki. Hala z częścią biurową i budynek garażowy. Oba znikną. Na ich miejscu pojawi się budynek dyspozytorni medycznej i Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które teraz mieszczą się przy ul. Szczerbowskiego. Projektant przewidział dla nich gmach wysoki na sześć kondygnacji, o prostej bryle na planie prostokąta. Z projektów towarzyszących dokumentom przetargowym wynika, że oprócz przeszklonych elementów elewacji i klatki schodowej wystającej ponad dach, nic go nie będzie wyróżniać. Projektanci chcą by elewacje miał wykończoną kamieniem lub płytkami imitującymi kamień w kolorze grafitowym. Przy grafitowej stolarce okiennej pojawiać się będą belki drewniane o kolorze mahoniowym.

Wykonawcy inwestycji szuka Lubelski Urząd Wojewódzki. Oferenci mają czas do 3 czerwca by złożyć ofertę. Przetarg dotyczy wyburzenia starych budynków, budowy nowego i zagospodarowania terenu. Będzie to oprócz trawników i chodników – parking. Projekt przewiduje też stojaki na rowery i oświetlenie.

Wykonawca będzie miał na realizację 24 miesiące od podpisania umowy ale ma się ona zakończyć nie później niż w sierpniu 2022 roku. Dlatego przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę termin w jakim startujący chce zacząć prace (znaczenie kryterium 20 proc.). 60 proc. znaczenia kryterium będzie stanowiła cena a kolejne 20 proc. okres gwarancji.

(oprac. jkg)

2020-05-19

